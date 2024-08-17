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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi.

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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.

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