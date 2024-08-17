TOKİ Başkanı Sungur, Marmara Depremi'nin 25. yılında açıklamalarda bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) M. Levent Sungur, TOKİ eliyle hayata geçirdikleri 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Sungur, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla deprem riski altındaki İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Sungur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve uygun konut alanlarının çoğaltılması ile yapı stokunun yenilenmesi noktasında kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini söyledi.

Yerinde, hızlı ve gönüllülük esaslı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sungur, şöyle konuştu:

"Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da örnek teşkil edecek dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu afetlere dirençli hale getirene kadar dönüşümde kararlıyız. Bunun için de şehrimizin her köşesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam ediyoruz. Tamamladığımız 14 bin 932 dönüşüm konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Her bir konutumuz, sıcacık bir yuvaya, güven dolu bir yaşama, mutlu bir geleceğe dönüştü."

Kentin dönüşüm projeleriyle daha da güzelleştiğini aktaran Sungur, "9 bin 370 dönüşüm konutumuzun inşaatı, 3 bin 261'inin ise proje çalışmaları hızla devam ediyor. TOKİ olarak Üsküdar'dan Gaziosmanpaşa'ya, Esenler'den Kartal'a birçok ilçemizde Bakanlığımız koordinasyonunda yeni projeler geliştiriyoruz." dedi.

Esenler'de 2 bin 911 konut hak sahiplerine teslim edildi

TOKİ'nin İstanbul'da yürüttüğü en büyük kentsel dönüşüm projesinin Esenler'de sürdüğünü belirten Sungur, burada az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projeyle yaklaşık 50 bin konutun inşa edileceğini söyledi.

Afet riski altındaki alanların dönüşümünde kullanılmak üzere yaklaşık 8,5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan yeni yerleşimin inşasının etaplar halinde yapılacağını belirten Sungur, "Tüm İstanbul için bir yaşam alanı olacak proje kapsamında 2 bin 911 konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca Esenler Oruçreis’te yapımını tamamladığımız 262 konutu teslim ettik. Şu anda Güney rezerv alanında 2 bin 258 konutun inşaatı hızla devam ediyor." diye konuştu.

İstanbul'da mahalle mahalle dönüşüm çalışmaları

TOKİ Başkanı Sungur, Üsküdar'daki dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, Çamlıca Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde 3 etapta 1876 konut ve 142 ticari ünite yapıldığını, projenin ilk etabı olan 504 konut ve 47 ticari birimi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini aktardı.

"Vatandaşlarımıza güven veren yapılarımızı İstanbul neredeyse her ilçesinde hayata geçirdik." diyen Sungur, İstanbul'un diğer ilçelerinde yapılan dönüşüm çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Gaziosmanpaşa'da 5 bin 265 konut ile 110 ticari üniteyi projelendirdik. Bunlardan 2 bin 165 konutun inşaatını tamamladık. 2 bin 747 konutun inşaatı devam ediyor. Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde vatandaşlarımız depreme dayanaklı yeni konutlarına kavuştu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çöken Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki sağlıksız yapıları yeniledik. 105 konutu tamamlayarak bölgeyi güvenli hale getirdik. Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının kayması sonucu yıkılan binanın bulunduğu alanda başlattığımız 688 adet kentsel dönüşüm konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik."

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde de sağlıksız alanları yenileyip 160 konut inşa ettiklerini anlatan Sungur, şunları söyledi:

"Telsiz Mahallesi'nde ise 281 konutumuzun yapımı devam ediyor. Güngören'in Gençosman Mahallesi'nde Şişecam Sitesi'nin bulunduğu alanda örnek teşkil edecek 300 konutluk dönüşüm projesi yaptık. Bağcılar’da 822, Beyoğlu Sütlüce'de de 398 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi yine Bağcılar Ece Sitesi’nde 365 konut ile Küçükçekmece Güneş Sitesi'nde de 150 konutun inşaatına başlıyoruz."

Ataşehir ve çevresinin marka değerini artıracak İstanbul'un önemli dönüşüm projelerinden "Şerifali Projesi"ni hayata geçirdiklerini de aktaran Sungur, üç etapta başlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 1049 sağlıksız konutun dönüştürüleceğini söyledi. Sungur, yatay mimari yaklaşımla hayata geçen, mahalle kültürünün yaşatılacağı 1442 konut ve 121 dükkanı içeren 3 etaplık dönüşüm projesinin hızla devam ettiğini anlattı.

Sungur, şunları kaydetti:

"İstanbul'da tüm sosyal ve ekonomik altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı esas alan komşuluk ilişkilerinin gözetildiği, kent dokusu ile bütünleşen, afetlere dayanıklı, çağdaş yaşama ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz. Bakanlığımızın ve İdaremizin hedefleri doğrultusunda afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlara öncelik vererek kentsel dönüşüm projeleri üretmeye devam edeceğiz."