Altın mı dolar mı? Buna yatırım yapan yaşadı, en çok kazandıran belli oldu

Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Peki yatırımcıya en çok kazandıran hangi araç oldu? Altın ve dolar yüzleri güldürdü. İşte piyasalar...

Abone ol

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 10.835,25 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,27 azalışla 9.778,52 puan, Sanayi Endeksi 1,36 kayıpla 13.444,88 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.483,86 puan oldu.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,29 ile Şekerbank oldu.

Şekerbank’ı, yüzde 9,94 Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 7,37 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,49 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 9,83 ile Tukaş Gıda Sanayi ve yüzde 9,29 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 460 milyar 11 milyon lirayla Koç Holding, 457 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,46 değer kazanarak 17 bin 735 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 33,7010 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,16 yükselişle 37,0610 lira oldu.

Geçen hafta 42,7580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,63 artarak 43,4530 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yatay seyirle 38,8170 liradan alıcı buldu.