İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangından ormanlık alanın yanı sıra park, bahçe, zeytinlik alan ile evler ve sanayi sitesindeki iş yerleri de etkilendi. Alanda arı kovanlarının da yandığı görüldü.
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Alevler ormanlık bölgeyi siyaha bürüdü. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.
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