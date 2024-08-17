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İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

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İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangından ormanlık alanın yanı sıra park, bahçe, zeytinlik alan ile evler ve sanayi sitesindeki iş yerleri de etkilendi. Alanda arı kovanlarının da yandığı görüldü.

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İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

Alevler ormanlık bölgeyi siyaha bürüdü. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

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İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
313
İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
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