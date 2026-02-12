Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki kavgaya ilişkin Özgür Özel'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin töreninde yaşanan kavgaya ilişkin, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunarak "Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP'li vekillerin kürsü işgali ve vekiller arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga vardı.

"TBMM sizin keyfinize göre sizin kavga çıkaracağınız yer midir"

CHP'nin tavrını eleştiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'nin faşizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yeminini engellemek için her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemezsiniz. Ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak, yeminler yapıldı mı, yapıldı, iş bitti mi, bitti. Ne oldu? Rahat dursaydınız da bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı? Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler, bunların iliklerine kadar sinmiş. Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi? Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul'a taşıyarak nasıl bir zihne sahip olduklarını gösterdiler. TBMM sizin keyfinize göre sizin kavga çıkaracağınız yer midir? Kavgayı yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi utanmıyorsunuz. Daha ne kadar küçük düşeceksiniz. Aziz milletimizi renciden eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum."

"Türkiye rüzgarı esiyor"

"Cumhur İttifakı devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır." diyen Erdoğan, "Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor." ifadelerini kullandı.

"8 çivi tevzi etmiş"

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Erdoğan, CHP'nin eleştirilerine "1939 Erzincan depreminde dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece 8 çivi tevzi etmiş, fakat bu çivi ile ev inşa etmenin sırrını millete öğretmemişti. aradan 87 yıl geçti Türkiye değişti ama CHP'nin yaklaşımında değişim olmadı. dün 8 çivi veren zihniyet bugün de çöp konteyneri ile pikapla övünüyor." yanıtını verdi.