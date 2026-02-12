Japonya'da yoğun kardan ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi

Uzak Doğu’nun ada ülkesi Japonya, son yılların en sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde üç haftadır aralıksız süren yoğun kar yağışı ve fırtınanın yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya ulaştı.

Abone ol

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), ülke çapında hayatı felç eden dondurucu soğuklar ve kar yağışına ilişkin güncel bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, son 21 günlük periyotta mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 46 kişi yaşamını yitirdi.

NİİGATA EYALETİ FELAKETİN MERKEZİ OLDU

Sert kış koşullarından en ağır darbeyi, ülkenin batı kıyısında, Japon Denizi (Doğu Denizi) kuşağında yer alan bölgeler aldı.

Yağışların rekor seviyeye ulaştığı Niigata eyaletinde 17 kişi hayatını kaybederek can kaybı listesinin başında yer aldı.

Ülke genelinde kar temizleme çalışmaları, çatıdan düşen karlar ve trafik kazaları nedeniyle 193’ü ağır olmak üzere toplam 558 kişinin yaralandığı bildirildi.

METEOROLOJİDEN "HORTUM VE ÇIĞ" UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), olumsuz hava koşullarının etkisini bir süre daha sürdüreceğini duyurdu. Yetkililer, özellikle şu risklere karşı vatandaşları teyakkuza çağırdı:

Trafik Kaosu: Donmuş yollar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar bekleniyor.

Çatı Kazaları: Biriken dev kar kütlelerinin çatıdan düşme riski ve temizlik çalışmaları sırasında yaşanan kazalara karşı dikkatli olunması istendi.

Elektrik Kesintileri: Yoğun karın enerji nakil hatlarına zarar vermesi sonucu kırsal kesimlerde kesintilerin sürebileceği öngörülüyor.