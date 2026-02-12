BIST 14.119
DOLAR 43,65
EURO 51,98
ALTIN 7.088,04
HABER /  GÜNCEL

En fazla 90 yaş üstü nüfus bu ilde! TÜİK'in verilerine bakın

En fazla 90 yaş üstü nüfus bu ilde! TÜİK'in verilerine bakın

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 90 yaş üstü 243 bin 713 kişi bulunurken bunlardan 36 bin 37'sinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi.

Abone ol

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Türkiye'de verilerin yer aldığı 2007'de 90 yaş üstü 97 bin 487 kişi bulunurken, bu sayı 2008'de 60 bin 176 olarak kayıtlara geçti. Sonraki yıllarda 90 yaş üstü nüfusta 2024'e kadar düzenli artış görüldü.

Bu kapsamda 90 yaşını aşarak 100 yaşına merdiven dayayanların nüfusu 2016'da 145 bin 341, 2017'de 160 bin 520, 2018'de 174 bin 875, 2019'da 187 bin 703, 2020'de 199 bin 842'ye kadar çıktı.

Kovid-19 salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de ise 90 yaş üstü nüfus 202 bin 977'yi, 2022'de 213 bin 923'ü buldu.

Bu yaş grubunda yıllık bazda en çok artış ise 2023'te görüldü. Söz konusu yılda 90 yaş üstü nüfus 23 bin 968 artışla 237 bin 891'e yükseldi.

Türkiye'de 90 yaş üstü nüfusu 2024'te 244 bin 837'ye çıkarken geçen yıl ise 243 bin 713'e geriledi. Böylece verilerin yer aldığı 2007-2025 döneminde 90 yaşını aşan "çınarların" sayısı 16 yıl sonra ilk kez azaldı.

Ülkenin 90 yaş üstü nüfusunun 10 yılda ise yüzde 67,7 arttığı hesaplandı.

Nüfusa oranla 90 yaş üstü insan sayısı en fazla Tunceli'de

Türkiye'de illerin nüfusuna oranla bakıldığında 90 yaş üstü insanların en fazla olduğu il yüzde 0,89 ile Tunceli çıktı. Bu ilde 90 yaşı geçen 755 kişi bulunuyor.

Tunceli'yi yüzde 0,84 ve 3 bin 842 nüfusla Giresun, yüzde 0,71 ve 1185 kişiyle Artvin izledi.

Nüfusa oranla 90 yaşını geçenlerin en az olduğu iller ise yüzde 0,12 ile Van, yüzde 0,14'er ile Şanlıurfa ve Gaziantep olarak kayıtlara geçti.

En çok 90 yaş üstü nüfus İstanbul'da

Türkiye'de 90 yaşını geçen en çok kişinin yer aldığı il ise 36 bin 37 ile İstanbul olurken, bu kenti 15 bin 923 ile Ankara ve 15 bin 464 ile İzmir takip etti.

İzmir'in ardından 7 bin 553 ile Bursa, 6 bin 458 ile Antalya, 5 bin 806 ile Konya, 5 bin 434 ile Balıkesir, 5 bin 167 ile Mersin, 5 bin 70 ile Samsun ve 5 bin 17 ile Adana sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Carrefour, Romanya birimini 823 milyon Euro'ya sattı
Carrefour, Romanya birimini 823 milyon Euro'ya sattı
Şekerbank'tan "Yerinde Kredi" ile çiftçilere anında finansman desteği
Şekerbank'tan "Yerinde Kredi" ile çiftçilere anında finansman desteği
DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi: "Tarihi bir kapı aralandı"
DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi: "Tarihi bir kapı aralandı"
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümünde coşkulu kutlama
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümünde coşkulu kutlama
Japonya'da yoğun kardan ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi
Japonya'da yoğun kardan ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi
Filistinliler, Gazze'ye dönüşte Refah Kapısı'nda İsrail'in baskı ve tehditlerine maruz kalıyor
Filistinliler, Gazze'ye dönüşte Refah Kapısı'nda İsrail'in baskı ve tehditlerine maruz kalıyor
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Metro Türkiye, ramazan ayına özel erzak paketlerini satışa sundu
Metro Türkiye, ramazan ayına özel erzak paketlerini satışa sundu
Honda sportif modeli Prelude 25 yıl sonra yeniden satışa sunuldu
Honda sportif modeli Prelude 25 yıl sonra yeniden satışa sunuldu
Rusya'da ekonomik toparlanmanın 2027'ye sarkması bekleniyor
Rusya'da ekonomik toparlanmanın 2027'ye sarkması bekleniyor