BIST 14.119
DOLAR 43,65
EURO 51,98
ALTIN 7.088,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Meslektaşının yüzüne çay döken öğretmen hakkında karar

Meslektaşının yüzüne çay döken öğretmen hakkında karar

Eskişehir'de meslektaşının yüzüne çay döktüğü öne sürülen öğretmen hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Abone ol

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen T.G.'nin meslektaşı S.K.'nın yüzüne sıcak çay döktüğü iddiası üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul tarihinde bir ilk! Fatih Karahan konuşunca fırladı 14 bini aştı
Borsa İstanbul tarihinde bir ilk! Fatih Karahan konuşunca fırladı 14 bini aştı
10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran anneye ceza
10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran anneye ceza
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in A takımı belli oldu bakın kim hangi göreve geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in A takımı belli oldu bakın kim hangi göreve geldi
Siemens'ten 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 2,2 milyar avro net kar
Siemens'ten 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 2,2 milyar avro net kar
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Ata Özbek ameliyat edildi
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Ata Özbek ameliyat edildi
Satışa sunuldu! Galatasaray-Juventus maçının bilet fiyatına bakın
Satışa sunuldu! Galatasaray-Juventus maçının bilet fiyatına bakın
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan ramazan mesajı!
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan ramazan mesajı!
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
27 günlük bebek sünnet sonrası öldü! Acılı baba doktoru suçladı: Oğlumu ölüme terk etti
27 günlük bebek sünnet sonrası öldü! Acılı baba doktoru suçladı: Oğlumu ölüme terk etti
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Epstein' açıklaması: "Hayatımda hiç görmedim, bilmem"
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Epstein' açıklaması: "Hayatımda hiç görmedim, bilmem"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki kavgaya ilişkin Özgür Özel'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki kavgaya ilişkin Özgür Özel'e sert tepki