Siemens'ten 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 2,2 milyar avro net kar

Siemens, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 2,2 milyar avro net kar etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, (31 Aralık 2025 itibarıyla sona eren) ilk çeyrekte sergilediği performansla 2026 mali yılına başarılı bir başlangıç yaptı.

Mali yıla yapılan başlangıcın ardından şirket, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi net kardan elde edilen hisse başına temel kazancın (PPA öncesi EPS) 2026 mali yılında 10,40-11 avro aralığından 10,70-11,10 avro aralığına yükseleceğini öngörüyor. Şirket ayrıca 2026 mali yılı için diğer beklentilerini koruyor.

Şirket, yılın birinci çeyreğinde siparişlerini karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artırarak 21,4 milyar avroya yükseltti. Rekor düzeyde sipariş alımı gerçekleştirilen "Akıllı Altyapı İş Kolu" önderliğinde artan siparişler, "Dijital Endüstriler" ve "Mobilite" iş kollarındaki artışlarla desteklendi.

Gelirler, endüstriyel işletmeler genelinde bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 19,1 milyar avroya ulaştı. Ayrıca 1,12 seviyesinde gerçekleşen sipariş/satış oranı, gücünü korudu. Birikmiş sipariş miktarı, yılın ilk çeyreğinin sonu itibarıyla 120 milyar avroya ulaştı.

Endüstriyel İş Kolu karı yüzde 15 artışla 2,9 milyar avro oldu. Böylece Endüstriyel İş Kolu'nda kar marjı yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

Şirketin bu dönemdeki net karı ise 2,2 milyar avro oldu. Geçen yılın birinci çeyreğinde Innomotics satışından elde edilen (vergi sonrası) 2,1 milyar avro kazancın da etkisi görülmüştü. Bu yılın birinci çeyreğinde ise satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS) 2,80 avro oldu. Innomotics satışından kaynaklanan hisse başına 2,64 avro kazanç hariç tutulduğunda 2025'in birinci çeyreğinde PPA öncesi EPS 2,22 avro olarak gerçekleşmişti.

Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen toplam serbest nakit akışı, 677 milyon avroya ulaştı. Serbest nakit akışındaki düşüşün başlıca nedeni, 2025'in birinci çeyreğinde 1,7 milyar avro seviyesinde serbest nakit akışı kaydeden Endüstriyel İş Kolu'nun bu kez 1 milyar avro serbest nakit akışı kaydetmesi olarak açıklandı. Asıl neden ise mobilite projelerindeki ödemelerin zamanlamasından kaynaklanan etkiler de dahil olmak üzere işletme sermayesinin artması şeklinde oldu.

Endüstriyel İş Kolu dışında Siemens, nükleer atıkların nihai bertarafına ilişkin bir yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili olarak 400 milyon avro nakit çıkışı kaydetti.

Dijital Endüstriler İş Kolu çift haneli büyüme oranları elde etti

Dijital Endüstriler İş Kolu siparişlerde ve gelirde çift haneli büyüme oranları elde edildi. Başarıda, önemli ihaleler kazanan yazılım iş kolunun ve ağırlıklı olarak kısa dönemli işlerin yönlendirdiği otomasyon iş kolunun büyümeye yaptığı güçlü katkılar etkili oldu.

Coğrafi açıdan ABD ve Çin'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla görülen artışlarla birlikte tüm raporlama bölgelerinde sipariş ve gelirde artış kaydedildi.

Siparişler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 4,8 milyar avro seviyesine yükselirken, gelirler yüzde 10 artarak 4,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Kar yüzde 37 artarak 804 milyon avro oldu. Sonuç olarak kar marjı yüzde 17,8 olarak kaydedildi. Kar ve karlılıktaki artışlar büyük ölçüde otomasyon iş kolundan kaynaklandı.

Akıllı Altyapı İş Kolunda siparişler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 7,2 milyar avroya ulaştı. Tüm iş kollarında ve raporlama bölgelerinde siparişler ve gelirde karşılaştırılabilir bazda artış kaydedildi.

Ciro, büyük sipariş birikimini karşılayan elektrifikasyon iş kolunun liderliğinde toplam 5,5 milyar avro seviyesine yükseldi. Gelirlerdeki artış, coğrafi bazda büyük ölçüde Avrupa ve ABD'den kaynaklandı.

Toplam kar 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti, kar marjı yüzde 19,0 oldu. Akıllı Altyapı iş kolu daha yüksek gelir, ölçek ekonomileri ve devam eden verimlilik iyileştirmeleri sayesinde karını ve karlılığını bir önceki yılın aynı dönemine göre tüm işletmelerinde artırdı. Karlılık, olumsuz kur etkilerini fazlasıyla dengeleyen olumlu emtia riskinden korunma etkilerinden de yararlandı.

Mobilite İş Kolunda siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artışla 2,9 milyar avroya yükseldi. Artış, Almanya'da bataryalı bölgesel trenlerin teslimatı için 600 milyon avro değerinde bir sözleşme ve Fransa'da otomatik metro trenlerinin teslimatı için 400 milyon avro değerinde mevcut sözleşmenin uzatılması dahil olmak üzere büyük siparişlerden elde edilen daha yüksek hacimden kaynaklandı.

Gelir, ağırlıklı olarak demir yolu araçları ve müşteri hizmetleri işletmelerinin etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 9 artarak 3,2 milyar avroya ulaştı. Kar yüzde 15 artışla 286 milyon avroya, kar marjı yüzde 9'a yükseldi.

Siemens AG'nin olağan Yıllık Hissedarlar Toplantısı, fiziki ortamda gerçekleştirilecek. Hissedarlar, Yönetim ve Denetim Kurulları'nın 2025 mali yılı için hisse başına 5,35 avro temettü dağıtılması teklifini oylayacak.

Teklif edilen temettü 2024 mali yılı temettüsünden 0,15 avro daha yüksek olup şirketin kademeli olarak artan temettü dağıtma politikasının göstergesi olarak ifade ediliyor.

"Büyüyen pazarlarda çok iyi konumlandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, büyüyen pazarlarda çok iyi konumlandıklarını aktaran, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, işletmelerimiz için güçlü bir büyüme faktörü olarak öne çıkıyor. Dünya çapındaki iş ortaklarımızla birlikte ana sektörlerimizde endüstriyel yapay zekayı ölçeklendiriyoruz. Yapay zekayı tasarım, geliştirme, ürünler ve operasyonlara derinlemesine entegre ederek müşterilerimiz için ölçülebilir bir değer yaratıyoruz. Mali yıla yaptığımız bu güçlü başlangıçla mali görünümümüzü de güçlendirdik."

Siemens AG Mali İşler Direktörü Ralf P. Thomas da güçlü faaliyet performanslarının ilk çeyrekte yüksek karlılığa dönüştüğünü anlattı.

Stratejilerini titizlikle uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Thomas, "Hızlandırdığımız hisse geri alım programımız da hissedarlarımız için sürekli değer yaratıyor." değerlendirmesini yaptı.