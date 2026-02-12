BIST 14.119
DOLAR 43,65
EURO 51,98
ALTIN 7.088,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

27 günlük bebek sünnet sonrası öldü! Acılı baba doktoru suçladı: Oğlumu ölüme terk etti

27 günlük bebek sünnet sonrası öldü! Acılı baba doktoru suçladı: Oğlumu ölüme terk etti

İstanbul'da 27 günlük bebek, sünnet olduktan bir gün sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Aile, ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi olurken doktor hakkında iddianame hazırlandı.

Abone ol

İstanbul'da Zahit bebek, sünnet edildikten 27 gün sonra hayatını kaybetti. Doktor hakkında 1,5 yıl sonra soruşturma izni verilirken ilk duruşma bebeğin ölümünden 3,5 yıl sonra görülecek.

Ali Ablay'ın haberine göre, Zahit bebek 15 Ekim 2022 İstanbul Fatih'te özel bir muayenehanede sünnet edildi. Eve götürüldükten sonra kanama başladı. Aile defalarca muayeneye gitti ancak bir sonuç alamadı.

Sünnetten 1 gün sonra öldü

Şahin ailesi sonunda bebeklerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü ama bebek kurtarılamadı ve sünnetten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi.

İlk duruşma nisan ayında

Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. 

Doktor faaliyetlerine devam ediyor

NTV'ye açıklamalarda bulunan baba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi. Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti." dedi.

Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki kavgaya ilişkin Özgür Özel'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki kavgaya ilişkin Özgür Özel'e sert tepki
Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi
Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi
En fazla 90 yaş üstü nüfus bu ilde! TÜİK'in verilerine bakın
En fazla 90 yaş üstü nüfus bu ilde! TÜİK'in verilerine bakın
Carrefour, Romanya birimini 823 milyon Euro'ya sattı
Carrefour, Romanya birimini 823 milyon Euro'ya sattı
Şekerbank'tan "Yerinde Kredi" ile çiftçilere anında finansman desteği
Şekerbank'tan "Yerinde Kredi" ile çiftçilere anında finansman desteği
DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi: "Tarihi bir kapı aralandı"
DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi: "Tarihi bir kapı aralandı"
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümünde coşkulu kutlama
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümünde coşkulu kutlama
Japonya'da yoğun kardan ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi
Japonya'da yoğun kardan ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi
Filistinliler, Gazze'ye dönüşte Refah Kapısı'nda İsrail'in baskı ve tehditlerine maruz kalıyor
Filistinliler, Gazze'ye dönüşte Refah Kapısı'nda İsrail'in baskı ve tehditlerine maruz kalıyor
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi