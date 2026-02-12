BIST 13.939
DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi: "Tarihi bir kapı aralandı"

DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi: "Tarihi bir kapı aralandı"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Tarihi bir kapı aralandı. Bu kapı ortak bir raporla ardına kadar açılabilir ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının, artık nihai aşamaya geldiğini belirten Doğan, kamuoyunun beklentisinin, üzerinde uzlaşıya varılan ortak bir raporun çıkması olduğunu söyledi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Biz nihai rapor aşamasında bu 'altın oranı' DEM Parti olarak görmek istiyoruz. Yani, Kürt'ün onuru, Türk'ün gururu bir altın oran ise bu altın oran nihai rapora yansımalı. Tam olarak beklentimiz, görmek istediğimiz yaklaşım böyle. Komisyona yakışan kapanış performansı da buna uygun olmalı. Tarihi bir kapı aralandı. Bu kapı ortak bir raporla ardına kadar açılabilir ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur. Toplumun ortak beklentisi ve ihtiyacı da hukuk ve adalet."

