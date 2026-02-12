Carrefour, Romanya birimini 823 milyon Euro'ya sattı

Fransız perakende devi Carrefour, küresel stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek Romanya operasyonlarını Paval Holding’e devretme kararı aldı. 823 milyon Euro bedelle gerçekleşen bu satış, şirketin kaynaklarını ana pazarlarına odaklama stratejisinin son halkası oldu.

Dünya perakende sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Carrefour, Doğu Avrupa pazarındaki en güçlü kalelerinden biri olan Romanya iştirakini elden çıkarıyor. Yaklaşık 976 milyon dolara (823 milyon Euro) tekabül eden dev anlaşma, Romanya ekonomisinin son yıllardaki en büyük perakende satışı olarak kayıtlara geçti.

PORTFÖY SADELEŞTİRME SÜRECİ HIZ KAZANDI

T24'ün haberine göre satış kararı, Carrefour’un 2025 yılında başlattığı kapsamlı portföy gözden geçirme ve verimlilik artırma programı çerçevesinde alındı. Fransız devinin Romanya’daki faaliyetlerini, ülkede yapı market ve gayrimenkul sektörlerinde güçlü yatırımları bulunan Paval Holding devralacak.

Anlaşma takvimine göre; gerekli yasal prosedürlerin ve rekabet kurumu onaylarının tamamlanmasının ardından, devir işlemlerinin 2026 yılının ikinci yarısında nihayete ermesi öngörülüyor.

CEO BOMPARD: "ÜÇ ANA ÜLKEYE ODAKLANIYORUZ"

Carrefour Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Bompard, satış sonrası yaptığı değerlendirmede grubun dönüşüm stratejisinin altını çizdi. Bompard, şirketin sermayesini ve yönetimsel odağını en yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlara kaydıracaklarını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Grubumuzun dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu strateji doğrultusunda satış hacmimizin en yüksek olduğu üç ana ülkemize; Fransa, Brezilya ve İspanya pazarlarına odaklanıyoruz."