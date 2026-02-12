BIST 14.119
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Epstein' açıklaması: "Hayatımda hiç görmedim, bilmem"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Epstein dosyalarında adının geçtiğine yönelik haberlere tepki gösterdi. Davutoğlu "Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "ittifak görüşmelerinde üçüncü yol" iddiasına ilişkin, birbirine yakın olan muhalif partilerin mümkünse birleşmesi, olmuyorsa ittifak kurması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Bundan sonra da her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"İstifa eden kaybeder"

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM'deki grubunun dağılma ihtimalinin sorulması üzerine Davutoğlu, "Grup devam edecek, hiç merak etmeyin. Ben milletvekillerimize güveniyorum. İstifa eden kaybeder." yanıtını verdi.

"Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem"

Tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarda adının geçtiğine yönelik haberlere tepki gösteren Davutoğlu, "Bu gazetecilik değil.

Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem. Belki bir yerde ola ki iş adamı olarak karşılaştık mı? O bile zihnimde kalmamış

Epstein diye çıkan dosyanın hepsi pedofiliyle ilgili değil." sözlerini sarf etti.

Dosyalarda pek çok siyasetçinin adının geçtiğini, kendi adının 39 kez geçtiğini belirten Davutoğlu, "Benim 39 dediğim şeyin hemen hemen büyük çoğunluğu akademik makaleler, biri birine makale göndermiş, Türk dış politikası üzerine. Doğal olarak orada adım geçiyor." diye konuştu.

