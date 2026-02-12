BIST 14.168
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in A takımı belli oldu bakın kim hangi göreve geldi

Adalet Bakanlığı’ndaki ilk gününde Akın Gürlek yardımcılarının görev ve yetki alanlarını yeniden düzenledi. Akın Gürlek, Yılmaz Tunç dönemindeki bakan yardımcıları ile yola devam dedi ancak görev alanlarını değiştirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Akın Gürlek'in yeni ekibini duyurdu. Bakın kim hangi göreve geldi.

Adalet Bakanı olarak atanan ve dün yemin ederek göreve başlayan Akın Gürlek, bakanlıktaki ilk gününde, yardımcıları ve yakın çalışma arkadaşlarını belirledi, görev alanlarında dikkat çekici değişikliklere gitti.

Akın Gürlek, Yılmaz Tunç dönemindeki bakan yardımcıları ile yola devam dedi ancak görev alanlarını değiştirdi.

KİM HANGİ GÖREVE GETİRİLDİ?
Ramazan Can, önceki dönemde yürüttüğü destek hizmetleri, strateji ve cezaevi yönetimi gibi birimlerden alınarak eğitim, mağdur hizmetleri ve Adli Tıp alanlarına yönlendirildi.

Niyazi Acar, mevzuat ve hukuk hizmetlerindeki görevini korurken strateji geliştirme ile adli sicil ve istatistik birimlerini de üstlendi.

Hurşit Yıldırım, hukuk ve dış ilişkiler alanındaki görevini sürdürürken personel ve icra işleri sorumluluğunu devraldı.

Mehmet Yılmaz bilgi işlem ve ceza işleri görevlerini korurken cezaevi yönetimi ve destek hizmetlerini üstlendi.

Bu değişiklikle birlikte cezaevi yönetimi, personel yapısı ve adli destek alanlarında yetki dağılımı yeniden şekillendi. Ramazan Can'ın yetki ve sorumluluk alanı önemli ölçüde daraltıldı.

CEZAEVİ İZİNLERİNE BU İSİM BAKACAK
Şimdiye dek Ramazan Can'da olan cezaevi ziyaretleri izinleri bundan böyle Mehmet Yılmaz'da olacak. Bu da izin konusunun artık eskisi kadar kolay olmayacağı yorumlarına yol açtı. Kulislere de Gürlek’in, avukat sıfatı olanlar haricinde cezaevi ziyaretlerine izin vermeyeceği bilgisi yansımıştı.

İsmail Saymaz'ın haberine göre , Ramazan Can, cezaevi izinleri konusunda ılımlı bir tavra sahipti ve tutuklu CHP'lilerin ziyareti konusunda bir sıkıntı da çıkarmıyordu. Hatta gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından Ramazan Can'a bu tavrı nedeniyle teşekkür etmişti. 

