Metro Türkiye, ramazan ayına özel erzak paketlerini satışa sundu

Metro Türkiye, ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayarak, gıda güvenliği analizlerinden geçmiş, kaliteli ve güvenilir ürünlerle hazırladığı erzak paketlerini raflarına taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her partisi titiz gıda analizlerinden geçmiş ürünlerle hazırlanan üç farklı erzak paketi Metro Türkiye güvencesiyle müşterilerle buluşuyor. Yağ, un, salça, bakliyat ve çay gibi en temel ihtiyaçları içeren bu paketler, bir yandan güvenilir gıdayı sofralara taşırken bir yandan da yardımlaşmanın gücünü artırıyor.

Türkiye'de gıda güvenliğini uluslararası standartlarda tescilleyen IFS Cash & Carry sertifikasına sahip olan şirket, bu yıl da farklı seçenekler sunarken, temel ihtiyaçlardan oluşan 13 ürünlük seçeneğin yanı sıra, 22 ve 24 çeşit üründen oluşan daha geniş kapsamlı paketler de raflarda yer alıyor.

Hazır paketlerin yanı sıra bireyler ve kurumlar, "Çok Al Az Öde" ile toplu alım avantajı sunan ürünlerin de yer aldığı seçeneklerle kendi erzak paketlerini diledikleri miktarda ve tutarda oluşturabiliyor.

Hazır paketlerin yanı sıra, dilediği üründen dilediği miktarda koli hazırlamak isteyen müşteriler için "Kendi Erzak Paketini Oluştur" seçeneği de sunuluyor. Bu seçenekle müşteriler, "Çok Al Az Öde" kapsamındaki ürünlerin toplu alım avantajlarından da faydalanarak kendi bütçelerine uygun paketler oluşturabiliyor.

Müşteriler, Metro Hediye Çeki ve temassız kullanım imkanı sağlayan Dijital Hediye Kartı seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Metro Türkiye'nin güçlü lojistik altyapısı sayesinde bu yardımlaşma köprüsü, Türkiye'nin 66 iline ulaşıyor. Gıda güvenliğine uygunluğu ve kalitesi tescilli, yağdan una, salçadan bakliyata, reçelden zeytine kadar özenle seçilmiş ürünlerden oluşan Metro Türkiye Ramazan paketleri, tüm Metro mağazalarında müşterileri bekliyor.