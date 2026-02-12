Oyuncu Meltem Miroğlu'nun acı günü! Eşi Thomas Wick trafik kazasında hayatını kaybetti!

Meltem Miraloğlu'nun eşiyle geçen yılları ve yaşadığı trajik kayıptan sonra kaybettiği eşinin ardından sosyal medya üzerinden takipçilerine üzüntülerini ifade etmesi de oldukça dikkat çekti. Bu olayla birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalar ve Meltem Miraloğlu’nun özel hayatına dair çıkan haberler de bir kez daha gündeme geldi.

Miraloğlu, ayrıca çeşitli medyanın kendisiyle ilgili yayımladığı yanlış bilgilere de sert bir şekilde yanıt verdi. "Evli değilim, hiç çocuğum yok ve dinimi değiştirmedim," diyerek asılsız iddialara son verdi. Kendisine yapılan yanlış haberlerle ilgili net açıklamalarda bulunan Miraloğlu, sonrasında yaşadığı zorlu süreçte yalnız kalmadığını da belirterek, takipçilerine teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerdeki talihsiz kazadan sonra hastaneden taburcu edilen Meltem Miraloğlu, eşi Thomas Wick’in kaybıyla mücadele ederken, şu an için daha fazla gizlilik istemediğini belirtti ve özel hayatına dair daha fazla açıklama yapmayacağını ifade etti.