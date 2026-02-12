Oyuncu Meltem Miroğlu'nun acı günü! Eşi Thomas Wick trafik kazasında hayatını kaybetti!
Türk oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı talihsiz bir trafik kazasında büyük bir kayıp yaşadı. Miraloğlu, kazada eşi Thomas Wick'i kaybetti. Newark, New Jersey'de gerçekleşen kazada, Miraloğlu'nun eşi olay yerinde hayatını kaybederken, ünlü oyuncunun sağlık durumu ise iyi olduğu açıklandı. Meltem Miraloğlu, hastaneden taburcu oldu ve hayranlarına şifa dileklerinde bulundu.
Meltem Miraloğlu, Türk televizyonunun sevilen simalarından biri olarak uzun süre ekranlarda yer almıştı. En çok tanınan projelerinden biri, "Hayat Devam Ediyor"da canlandırdığı karakterle adından söz ettirmişti. Özellikle 2016 yılında oyuncu Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017’de boşanmıştı. Ancak sonrasında ABD’ye taşınarak Amerikalı bir rahip olan Thomas Wick ile hayatını birleştiren Miraloğlu, yeni hayatıyla ilgilenmekteydi.
Geçtiğimiz yıllarda Miraloğlu’nun yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel yaşamına dair kamuoyunda birçok farklı iddia bulunuyordu. Ancak son dönemde eşinin hayatını kaybetmesinin ardından Miraloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla hem kendisine destek olanlara teşekkür etti, hem de yaşadığı acıyı ve zor süreci paylaştı.
Meltem Miraloğlu'nun eşiyle geçen yılları ve yaşadığı trajik kayıptan sonra kaybettiği eşinin ardından sosyal medya üzerinden takipçilerine üzüntülerini ifade etmesi de oldukça dikkat çekti. Bu olayla birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalar ve Meltem Miraloğlu’nun özel hayatına dair çıkan haberler de bir kez daha gündeme geldi.
Miraloğlu, ayrıca çeşitli medyanın kendisiyle ilgili yayımladığı yanlış bilgilere de sert bir şekilde yanıt verdi. "Evli değilim, hiç çocuğum yok ve dinimi değiştirmedim," diyerek asılsız iddialara son verdi. Kendisine yapılan yanlış haberlerle ilgili net açıklamalarda bulunan Miraloğlu, sonrasında yaşadığı zorlu süreçte yalnız kalmadığını da belirterek, takipçilerine teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerdeki talihsiz kazadan sonra hastaneden taburcu edilen Meltem Miraloğlu, eşi Thomas Wick’in kaybıyla mücadele ederken, şu an için daha fazla gizlilik istemediğini belirtti ve özel hayatına dair daha fazla açıklama yapmayacağını ifade etti.