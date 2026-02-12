Akın Gürlek için "seni karış karış oyacağız" yazan CHP'li başkan tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada tehdit içerikli yorumda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı.Abone ol
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atandığına ilişkin paylaşılan haberin altına "Seni karış karış oyacağız. Gürlek" yorumunu yazdığı öne sürülen Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Yıldız, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Yıldız'ın hakimlikçe tutuklanmasına hükmedildi.