Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi yayımladığı bir mesajla tebrik etti.

2025 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, karşılaşmanın iki yarısında da bulduğu gollerle sonuca gitti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa’daki uzun süren hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda en son 2014 yılında şampiyonluk yaşamıştı. 2025 zaferiyle birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa’yı toplamda 10. kez müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da final maçının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.