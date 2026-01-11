Ilgaz'da satıldı! Dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balın kilosu...

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için açık artırma düzenlendi.Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.