Ilgaz'da satıldı! Dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balın kilosu...
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için düzenlenen açık artırmada 1 kilosu 11 bin 118 avroya satılan bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için açık artırma düzenlendi.Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.
Bunun üzerine Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.