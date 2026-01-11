BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35

68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor...

|
68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor...

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı yapıldı. Yurt genelinde sıcaklıklar aniden düşecek. 68 kentte fırtına ve yağış görülecek. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor... - Resim: 1

Yurt genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bugün de devam edecek. Meteoroloji, 68 il için "sarı" kodlu uyarı verdi.

111
68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor... - Resim: 2

Sıcaklıkların bu gece özellikle batı illerinde 5-7 derece birden düşmesi beklenirken yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde kar görüleceği değerlendiriliyor. Megakent İstanbul'da ise pazartesi ve salı günü kar yağışı olması bekleniyor.

211
68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor... - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 68 kent için kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yayımladı.

311
68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor... - Resim: 4

Batı illerinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde 5 ila 7 derece birden düşecek.
İstanbul'da akşam saatlerinde soğumayla birlikte kar yağışı başlayacak ve pazartesi ile salı günleri etkili olacak.

411