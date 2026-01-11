68 kentte "sarı kod" alarmı! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul'a kar geliyor...
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı yapıldı. Yurt genelinde sıcaklıklar aniden düşecek. 68 kentte fırtına ve yağış görülecek. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bugün de devam edecek. Meteoroloji, 68 il için "sarı" kodlu uyarı verdi.
Sıcaklıkların bu gece özellikle batı illerinde 5-7 derece birden düşmesi beklenirken yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde kar görüleceği değerlendiriliyor. Megakent İstanbul'da ise pazartesi ve salı günü kar yağışı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 68 kent için kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yayımladı.
Batı illerinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde 5 ila 7 derece birden düşecek.
İstanbul'da akşam saatlerinde soğumayla birlikte kar yağışı başlayacak ve pazartesi ile salı günleri etkili olacak.