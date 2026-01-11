Okullar tatil edilecek mi? Orhan Şen, 'İstanbul'da kar yağışı' için tarih verdi! "Dışarı çıkmayın" diyerek uyardı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak. Uyarılar art arda yapılırken Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul Valiliği'ne okulların tatil edilmesi çağrısında bulundu. Meteoroloji'den bugün için yapılan açıklamada da "Gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı uyarıları yapılırken okulların tatil olup olmayacağı da konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda görülen kar yağışı nedeni ile bazı ilçeler için 'tatil' kararı verilmişti.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul Valiliği'ne okulların tatil edilmesi çağrısında bulundu. Şen'in paylaşımları şöyle:
-Pazartesi soğuk ve kar batıyıda etkisine alacak. İstanbulda etkilenecek. İstanbulda kar yağışı yerde örtü yapabilir.
-İstanbulda pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgatta yağsa sorun olmaz ama istanbulda olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun.@TC_istanbul@gul_davut
-Bölgemizde meteorolojik dalgalanmalar devam ediyor İstanbul da bundan en fazla etkilenen şehir. İki gün önce fırtına dün 7C bugün fırtına kuvvetli yağmur 15 C. Pazar 9, Pazartesi Kar 4 C.