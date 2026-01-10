Turkcell Süper Kupa Finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

Abone ol

Süper Kupa’da final maçının heyecanı yaşandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ezeli rakibini her iki yarıda da bulduğu gollerle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.

İKİ GOLLE GELEN ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, ilk kez ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray ağlarını havalandırdı.

SÜPER KUPA ÖZLEMİ SON BULDU

Süper Kupa'yı bu sezondan önce son kez 2014 yılında kazanan Fenerbahçe, kupadaki özlemine de son verdi.

Sarı-lacivertliler, böylelikle toplamda 10. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.