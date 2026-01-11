Can simidine ulaşamadı! Yüzmek için girdiği denizde boğuldu

İSTANBUL Maltepe'de, yüzmek için denize giren kişi çevredekilerden yardım istedi. Atılan cam simidine ulaşamayan kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Orhan Gazi Şehir Parkı önünde yüzen Murat Yayla (30) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Bu sırada çevredekilerden yardım isteyen kişiye vatandaşlarca can simidi atıldı. Can simidine ulaşamayan Yayla, bir süre sonra denizde kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze daha sonra morga kaldırıldı.