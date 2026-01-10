Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
26 yaşındaki orta saha, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11’de başladı.
GOLLE BAŞLADI
Guendouzi, sarı-lacivertlilerdeki kariyerine golle başladı. Guendouzi, 28. dakikada ceza sahası dışından yerden çektiği şutla ağları havalandırdı.
Fenerbahçe, Guendouzi'nin bu golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.