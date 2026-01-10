BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
AK Parti 400 gazeteciyi davet etti: Milletimizin morali bozuluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya sorumlusu Faruk Acar, İstanbul’da ulusal ve yerel medya çalışanlarıyla buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle düzenlenen etkinliğe 400’ü aşkın gazeteci katıldı. Acar’ın gündeminde ‘algı oyunlarına yönelik haber üretimi’ vardı.

Medya yöneticilerinin, muhabir ve kameramanlar başta olmak üzere çok sayıda basın emekçisinin katıldığı buluşmada ilk olarak Filistinli gazeteciler anıldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya sorumlusu Faruk Acar, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü saldırılarda 250’den fazla gazeteciyi katlettiğini hatırlatarak şunları belirtti; “Tablo, hakikati boğmak isteyenlerin, gerçeğin sesini kesmek için çocuk, kadın ya da gazeteci ayırt etmeksizin nasıl bir gaddarlığa büründüğünün en somut ispatıdır.”

Acar, ‘algı oyunları’ yapıldığını belirterek konvensiyonal savaşlar ve dezenformasyon çalışmalarına dikkat çekti: “Günümüzde bilginin hızıyla beraber, maalesef kirliliği de artmıştır. Bugün, konvansiyonel savaşların yanı sıra siber dünyadaki dezenformasyon savaşlarıyla da karşı karşıyayız. Bu savaş, bilginin kirletilmesi ve hakikatin dönüşmesi üzerinden ilerlemektedir. İçinde bulunduğumuz çağda yalan, saniyeler içinde kıtaları aşarken; gerçeğin sesi maalesef bazen bu gürültüde kısılmaktadır.”

“Anadolu’nun dört bir yanında yükselen fabrika bacalarına; yerli ve milli projelerimizden, dünya pazarlarında boy gösteren markalarımıza kadar her başarı hikâyesi, aslında bu milletin ortak özgüvenini temsil etmektedir. Algı oyunlarıyla milletimizin moralini bozmaya çalışanlara karşı; sahadaki gerçeği, yani büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin fotoğrafını sizler çekeceksiniz.”

