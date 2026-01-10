BIST 12.201
Gazeteci İsmail Saymaz’dan müjdeli haber: İkinci kez baba oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Saymaz, paylaşımında ailesinin büyüdüğünü belirterek yeni doğan oğlunun adının Doğu olduğunu açıkladı.

Mutluluğunu samimi ifadelerle paylaşan Saymaz, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Ailemiz büyüdü; ‘Doğu’ya doğru genişledik. Boran’ın bir kardeşi daha oldu. Adını ‘Doğu’ koyduk. Uzun ve güzel bir ömrün olsun oğlum.”

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı alırken, sevenleri Saymaz ailesine iyi dileklerini iletti.

