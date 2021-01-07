BIST 1.514
DOLAR 7,33
EURO 9,01
ALTIN 451,32
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ev ziyareti daha! Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor

İhlas Haber Ajansı

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş'ün en üst organı olan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. 

Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi yöneticiliği de yapan 86 yaşındaki Oğuzhan Asıltürk, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden birisi olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen sistem devrede bakanlık ayrıntıları açıkladı
Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması
Kripto para piyasası 1 trilyon doları aştı! Bitcoin rekor kırdı
Gaziantep'te genç muhasebeci kendisini iple tavana astı
Nazilli'de 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı bebeğin babası belli oldu
Beşiktaş'ta korkunç intihar: Çantasına taş doldurup denize atladı
Karlov suikastı davası... Kararın 29 Ocak’ta açıklanması bekleniyor
Diyarbakır'da konuşurken gözyaşlarına engel olamadı! Hava ambulansı geldi
Bursa'da kısıtlamada kumar oynanan kahvehanede bir kadın mutfak dolabına saklandı
Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden Trump hakkında tutuklama kararı
Yorumlar 13 yorum