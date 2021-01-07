Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ev ziyareti daha! Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş'ün en üst organı olan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi yöneticiliği de yapan 86 yaşındaki Oğuzhan Asıltürk, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden birisi olarak biliniyor.