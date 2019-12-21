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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan sesli mesaj paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de kabul edilen 2020 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'yla ilgili mesajını Twitter'dan sesli olarak paylaştı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı: Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

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