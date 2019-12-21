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Talisca'dan transfer itirafı! 'Bu para aileme yeter'

Kariyerini Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, transfer itirafında bulundu.

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande formasını giyen ve zaman zaman Beşiktaş'a döneceği haberleri çıkan Anderson Talisca, transfer hakkında konuştu.

Çin'de mutlu olduğunu ve daha iyi para kazanmak için buraya geldiğini itiraf eden Talisca, şu sözleri kullandı;

Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman değilim.

Bu para aileme yeter

Aile çok önemlidir, burada kazandığım para, aileme fazlasıyla yeter. Ben zorlukları seven bir insanım. Zorluklarım peşinden gidiyorum, ailem burada mutlu. Çin'in güzel bir ülke olduğunu gördüm, ben de mutluyum.

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