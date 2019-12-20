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Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılı savunma bütçesini bugün onaylayacağını duyurdu. Bütçede Türkiye'ye yaptırımlar var.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık yeni savunma bütçesi bugün imzalayacağını duyurdu.

Bütçe tasarısında Türkiye'ye yaptırımlar da var.

F-35'lerin teslim edilmemesi, S-400'lerden dolayı CAATSA'nın uygulanması, TürkAkımı enerji projesine yaptırım, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Trump'ın tasarıyı TSİ 03.00 ile 04.00'da onaylaması bekleniyor.

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