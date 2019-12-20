Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

KANADA merkezli çizgi roman yayıncılık şirketi Koyama Press'in çıkardığı 'Çocuklar'ın Şeytanlar Kitabı' isimli kitap infial yarattı.

Aaron Leighton imzasıyla basılan (A Children’s Book of Demons), Uluslararası Exorcists Birliği (AIE) ve ebeveynler tarafından tepkiyle karşılandı.

"Sorunları çözmek için şeytan çağırmayı gösteriyor"

Bu yılın başlarında yayınlanan tuhaf kitap, 5 ila 10 yaş aralığındaki çocukların çizebileceği basitlikte, bir dizi basit sembol kullanarak 'sözde sorunları' çözmek için şeytan çağırmayı gösteriyor.

Kitapta çocuklar, akşam yemeğini beğenmediklerinde gösterilen çizimlerle şeytan çağırarak daha güzel yemekler yiyebileceklerine inandırılıyor. Ya da okula gitmek istemeyen çocuklara, ''Seni hasta etmesi için bir iblis çağır'' şeklinde ifade ve semboller yer alıyor.

El bombasından farksız

Uluslararası Exorcists Birliği (AIE) Başkanı Peder Francesco Bamonte, 'Çocukların Şeytanlar Kitabı'nın şeytan çağırmayı sıradan ve tavsiye edilebilir bir hale getirdiğini belirtti. Kitaba tepki gösteren Bamonte, şunları kaydetti: Bir çocuğu iblis çağırmaya davet eden, oynaması için eline bir el bombası vermiş gibidir.

Er ya da geç çocuk pimi çekecek ve bomba ellerinde patlayacak.

"Şeytana ibadet etmeyi alternatif gibi sunuyor"

Bamonte'ye göre kitap, çocuklara şeytana ibadet etmeyi diğer inançlara normal bir alternatif gibi sunmaya çalışıyor. Bamonte, "Çocuklara şeytandan yardım isteyin demekle bir suçludan yardım isteyin demek aynı şeydir" diye konuştu.