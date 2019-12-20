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Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki imam hatip ziyaretinde 'Dombra' sürprizi

Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni beraberindeki CHP'li heyet ile ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okulu AK Parti'nin seçim şarkısı "Dombra" ile gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. İmamoğlu’na İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. İmamoğlu görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’nun okul ziyareti sırasında okul hoparlörlerinden AK Parti’nin seçim müziklerinden “dombra”nın çalınması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, 14’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Silivri’ye yaptı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’dan yaklaşık 2,5 saat sunum alan İmamoğlu, toplantı sonrasında gazetecilerin “köylerin su sorununa” ilişkin sorusuna, “Ankara’da bir kanun çıktı. Bizim köyümüzü, kırsalımızı mahalle kabul edip, şehirle aynı statüye oturttu. Buna da İSKİ bu şekilde karar alıyor. Hem biz kendi siyasi bağlantılarımızı hem kendileri kendi siyasi bağlantılarını aktararak, bunun Ankara’daki çözümüne de uğraşacağız” yanıtını verdi.

Okul hoparlörlerinden “Dombra” çalındı

İmamoğlu’nun okul koridorlarında dolaştığı sırada ise okulun hoparlörlerinden AK Parti’nin seçim şarkılarından bir olan “dombra”nın çalındığı duyuldu. İmamoğlu ve Yılmaz, daha sonra öğrencilerle selamlaşıp öğretmenlerle sohbet etti.

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