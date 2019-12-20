Masterchef Ekin kimdir aslen nereli kuzenim dedi ünlü ismi paylaştı

Büyük final öncesi Masterchef yarışmacılarından biri olan Ekim Eylem Ulaş yemekleri ile şeflerin yakışıklılığı ile sosyal medyanın gündeminde. Favori yarışmacı Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı.

Büyük finale haftalar kala Masterchef yarışmacılarından biri olan Ekin Eylem Ulaş sosyal medyanında gündeminde. Efendiliği, samimi halleri ile şeflerin beğenisi alan Ekin Eylem Ulaş, meğer bir zamanlar çok farklıymış.

Ekin'in hayatını anlatmadan önce çok konuşulan bir detaya açıklık getirelim. Ekin Eylem Ulaş ve oyuncu-yazar İclal Aydın gerçekten kuzen. Ekin de bu sorulardan sıkılmış olacak ki şu paylaşımı yaptı.

, "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz"

Instagram hesabında eski fotoğraflarını görenler Ekin'i tanımakta güçlük çekiyor. Peki Masterchef Ekin Eylem Ulaş kimdir aslen nereli, sevgilisi var mı; işte ailesi ve özel yaşamından görüntüler:

Masterchef Ekin hakkındaki bilinenleri aktarmaya çocukluk haliyle başlayalım. Yukardaki fotoğraf Ekin'in 8-10 yaşlarındaki halinden. 1988 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ekin Eylem Ulaş aslen Elazığlı. Boğa burcu olan Ekin Eylem Ulaş, 32 yaşında. 12 yıldır aşçılık yapan Ekin Eylem Ulaş,

Ekin Eylem Ulaş'ın bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. (Yukardaki fotoğraf abisi ve babasıyla) Fenerbahçe taraftarı olan Ekin Eylem Ulaş, basketbol oynuyor.

Sigara ve alkol kullanmayan Ekin Eylem Ulaş, bugüne kadar 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş. Gelelim Ekin'in hiç görmediğiniz eski bıyıklı imajına...

İzleyicinin kirli sakallı haliyle tanıdığı Ekin Eylem Ulaş bir kaç yıl öncesine kadar bıyıklı 'yağız anadolu' delikanlısı imajındaymış. İşte Ekin'in eski ve yeni haliyle instagramındaki özel halleri: