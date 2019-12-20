Ağız kuruluğu neden olur şeker hastalığı sebebi olabilir!

Basit bir sorun olarak görüp geçiştirdiğiniz ağız kuruluğu probleminin ardında diyabet yatıyor olabilir. İşte ağız kuruluğunun bilmediğiniz nedenleri!

Birçoğumuzun başına gelen ağız kuruluğu, basit bir problem olarak görülüp geçiştirilen bir sorun olsa da. Ağız kuruluğunun ardında yatan pek çok sebep olabilir. Şeker hastalığı da bu sebeplerden biri. Bu nedenler arasında sizin için geçerli olabileceğinden şüphelendiğiniz bir madde var ise hemen bir uzmana görünmeniz sizin için iyi olacaktır. İşte ağız kuruluğunun nedenleri!

Şeker hastalığı

Ağız kuruluğu diyabet hastalarının sık sık karşılaştığı bir sorundur. Şeker hastası olmadığınız halde ağız kuruluğu yaşıyorsanız şeker hastalığınız sınırda olabilir. Böyle bir durumda doktora görünmenizde fayda var.

Karaciğer hastalığıyla ilişkili

Ağız kuruluğu ve karaciğer ilişkisinde bir diğer faktör alkolik karaciğer hastalığıdır. Uzun süreyle aşırı alkol kullanımı karaciğer hasarına sebep olarak bu hastalığı doğurur. İlk belirtileri arasında genellikle ağız kuruluğu, karında ağrı veya hassaslık, kilo kaybı, yorgunluk mevcuttur. Alkol genellikle ağız kuruluğu belirtisini kötüleştirir. Siroz başlamadıysa içmeyi bırakmak genellikle karaciğerin kendini iyileştirmesini sağlar.

Yanlış nefes alıp vermek

Çeşitli nedenlerden dolayı burundan nefes alıp veremiyor ağız yolunu kullanıyorsanız özellikle geceleri oldukça yoğun bir şekilde ağız kuruluğuna neden olur

Sigara kullanımı

Sigara kullanan kişilerden sık sık ağız kuruluğu yaşadıkları ile ilgili şikayetler duyabilirsiniz. Aşırı sigara tüketimi ağız kuruluğunun nedenlerinden olabilir.

Birtakım hastalıklar

Alzheimer, diyabet, anemi gibi hastalıklar ağız kuruluğunun oluşmasının ardında yatan hastalıklardan olabilir. Bu sebeple ağız kuruluğu ciddiye alınıp muhakkak doktor muayenesi sorunun giderilmesi için şarttır.

İlaçlar

Tıp dilinde ‘kserostomi‘ olarak adlandırılan ağız kuruluğu, tükürük salgısının ağızda yeteri kadar olmaması durumudur. Kemoterapi ilaçları, yüze veya boyna alınan ışın tedavisi de ağız kuruluğuna yol açabilir.

Stres

Sinir sistemiyle doğrudan alakalı olan tükürük üretimi, kaygı panik gibi durumlarda ortadan yok olur. Bu da ağız kuruluğuna yol açar.

Susuzluk

Vücudun ihtiyacı olan su miktarı karşılanmadığında ağız kuruluğuna neden olur.

Ameliyat

Eğer ameliyattan yeni çıkmışsanız bir süre ağız kuruluğu yaşayabilmeniz mümkün.