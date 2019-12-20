10 maddede İstanbul Şehir Üniversitesi gerçeği

Şehir Üniversitesi'nde bu duruma nasıl gelindi?

Şehir Üniversitesinin şu an kullandığı Dragos'taki arazi hükümet tarafından eğitim amaçlı olarak üniversiteye tahsis edildi. Bedel karşılığında süreli bir şekilde yapılan bu uygulama birçok üniversite için mümkün olabilmektedir. Ancak daha sonra Şehir Üniversitesi vakfının kurucularından olan Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde söz konusu arsayı üniversiteye bedelsiz olarak devretmiştir. Bu uygulama ise şu ana kadar hiçbir üniversite için gerçekleşmiş değildir. Üniversite yönetimi bu kıymetli araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan 470 milyon TL civarında kredi kullandı. Zaman içerisinde üniversitenin ana bağışçısı olan Ülker Grubu üniversiteye verdiği desteği kesme kararı aldı. Daha önce hiç kimseye uygulanmayan arazinin bedelsiz bir şekilde tapusuyla birlikte üniversiteye devrolması Mimarlar Mühendisler Odasının dava açmasına sebep oldu.