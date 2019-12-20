10 maddede İstanbul Şehir Üniversitesi gerçeği
İSTANBUL Şehir Üniversitesi konusunda aylardır süren tartışma sona erdi. Üniversitenin yönetimi Marmara Üniversitesine devredildi. İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği...
Şehir Üniversitesinde ne oldu?
Şehir Üniversitesi Aralık 2019'da YÖK'e yolladığı resmi yazıda; üniversitelerinde çalışmakta olan akademik ve idari personelin Ekim ve Kasım ayı maaşlarının ödenemediği, burslu öğrencilerin Kasım ayı burslarının yatırılamadığı, Aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı; üniversitenin eğitim- öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde aksamalar oluştuğu, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarının dahi ödenemediğini belirtti. Dolayısıyla mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğunu ilan etti. Dolayısıyla YÖK, kendisine gelen bu bildirim sonucunda görevini yaparak, Şehir Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının daha fazla mağduriyet yaşamamaları için üniversite yönetiminin Marmara Üniversitesine devredildiğini açıkladı.
Neden hami kurum olarak Marmara Üniversitesi tercih edildi?
Vakıf üniversiteleri kuruldukları esnada kendilerine hami olacak bir devlet üniversitesi belirlemek zorundadırlar. Şehir Üniversitesi de kurulduğu anda tercihini Marmara Üniversitesi olarak belirlemişti. Bu yöntem tüm vakıf üniversiteleri için geçerli bir yöntemdir ve herhangi bir sıkıntı yaşanması halinde öğrenci ve çalışanların mağdur olmaması için uygulanmaktadır. Dolayısıyla Marmara Üniversitesinin hami üniversite olarak belirlenmesinde ne hükümetin ne de YÖK'ün herhangi bir tasarrufu olmamıştır.
Şehir Üniversitesi'nde bu duruma nasıl gelindi?
Şehir Üniversitesinin şu an kullandığı Dragos'taki arazi hükümet tarafından eğitim amaçlı olarak üniversiteye tahsis edildi. Bedel karşılığında süreli bir şekilde yapılan bu uygulama birçok üniversite için mümkün olabilmektedir. Ancak daha sonra Şehir Üniversitesi vakfının kurucularından olan Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde söz konusu arsayı üniversiteye bedelsiz olarak devretmiştir. Bu uygulama ise şu ana kadar hiçbir üniversite için gerçekleşmiş değildir. Üniversite yönetimi bu kıymetli araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan 470 milyon TL civarında kredi kullandı. Zaman içerisinde üniversitenin ana bağışçısı olan Ülker Grubu üniversiteye verdiği desteği kesme kararı aldı. Daha önce hiç kimseye uygulanmayan arazinin bedelsiz bir şekilde tapusuyla birlikte üniversiteye devrolması Mimarlar Mühendisler Odasının dava açmasına sebep oldu.
Danıştay ne karar verdi?
Dava sonucunda Danıştay, bedelsiz arsa devrinin usulsüz olduğuna kadar verdi. Dolayısıyla söz konusu arazi tekrar devletin malı haline geldi. Böylelikle üniversitenin Halkbank'tan kullandığı kredinin teminatı ortadan kalkmış oldu. Banka kredilerini ödeyemeyen üniversite, maddi zorluk yaşamaya başladı. Üniversite yönetimi çalışanların maaşlarını veremez oldu ve öğrencilerin bursları kesilmeye başlandı.