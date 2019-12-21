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Osmaniye'de baba vahşeti! 3 oğuluna kurşun yağdırdı

OSMANİYE’de bir kişi, tartıştığı 3 oğlunu silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2 kardeş yaralandı, baba ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi kuzey çevre yolu üzerindeki bir oto kurtarma işletmesinde meydana geldi. İşyerine gelen A.Ç. ile oğulları İ.Ç, H.Ç . ve M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından baba A.Ç. tabanca ile oğullarının üzerine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Babalarının silahından çıkan kurşunla yaralandığı tespit edilen üç kardeş ambulanslar ile Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba A.Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulans ile Osmaniye’de ki özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Osmaniye devlet hastanesine kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.Ç ve M.Ç’nin tedavileri sürüyor. Polis hastane önünde ve olayın yaşandığı işyerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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