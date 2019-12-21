Dünyanın en eski ağacı bulundu

Dünyanın en yaşlı ağaç fosili New York'ta terk edilmiş bir taş ocağında bulundu. Ağacın 386 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en yaşlı ağaç fosili New York'ta bulundu. 386 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ilk fosilleşmiş ağaçlar New York'ta terk edilmiş bir taş ocağında ortaya çıktı.

Taş ocağında bulunan fosilleşmiş ağacın daha önce yine New York'ta bulunan dünyanın en eski ormanından üç milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Bulgular ağaçların evrimi üzerine de yeni ışık tutuyor.

10 yıldır araştırılıyor

Birleşik Krallık'taki Cardiff Üniversitesi, ABD'deki Binghamton Üniversitesi ve New York Eyalet Müzesi'nden uzmanlar, Hudson Vadisi'ndeki Catskill Dağları'nın eteklerinde saha araştırmalarına on yıl önce başlamışlardı.