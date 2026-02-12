BIST 14.180
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gökçek ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gökçek ile bir araya geldi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin etmesini engellemek isteyen CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek isterken, yaşanan arbede esnasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal AK Partili vekil Osman Gökçek'ten aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı.

Olay sonrası açıklama yapan Gökçek'in "Pişman değilim" açıklamaları dikkat çekerken, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kavgayla ilgili ilk kez konuştu.  

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında kavga çıkaran CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü eşkıyalığı ve zorbalığı sergilediler." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Partili Gökçek, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik." notunu düştü. 


Gökçek'in paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

