BIST 13.891
DOLAR 43,51
EURO 51,37
ALTIN 6.878,93
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasında Kahire’de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasında Kahire’de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Al-İttihadiye Sarayı’nda gerçekleşen törende iki ülkenin milli marşları çalınırken, Erdoğan ve Sisi baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Suudi Arabistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde aracından inerken Sisi karşıladı.

Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den son dakika umut hakkı açıklaması: Uzlaştık!
MHP'den son dakika umut hakkı açıklaması: Uzlaştık!
Ekrem İmamoğlu ve üç isim hakkında siyasi casusluktan kamu davası açıldı
Ekrem İmamoğlu ve üç isim hakkında siyasi casusluktan kamu davası açıldı
Avcılar'da aracında oturan kişi silahlı saldırıya uğradı
Avcılar'da aracında oturan kişi silahlı saldırıya uğradı
THY uçağı motorundaki arıza uyarısı nedeniyle Kalküta'ya yönlendirildi
THY uçağı motorundaki arıza uyarısı nedeniyle Kalküta'ya yönlendirildi
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Ocak’ta zirve yaptı
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Ocak’ta zirve yaptı
Libya komutanı ölmüştü! Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü: Son konuşmalar açıklandı
Libya komutanı ölmüştü! Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü: Son konuşmalar açıklandı
Nur Sürer'den Necdet Kökeş'in cenazinde büyük tepki! Duyarsızlığa isyan etti...
Nur Sürer'den Necdet Kökeş'in cenazinde büyük tepki! Duyarsızlığa isyan etti...
THY uçağı acil iniş yaptı
THY uçağı acil iniş yaptı
Galatasaray, Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi! İşte ödenecek bonservis
Galatasaray, Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi! İşte ödenecek bonservis
Hamile eşini dizlerinden vurup kaçtı! İlk ifadesinde böyle söyledi
Hamile eşini dizlerinden vurup kaçtı! İlk ifadesinde böyle söyledi
Ramazan öncesinde İstanbul'da denetimler sıklaştı! Fahiş fiyat artışına izin verilmiyor
Ramazan öncesinde İstanbul'da denetimler sıklaştı! Fahiş fiyat artışına izin verilmiyor
1. sınıf öğrencisi Elanur'un kahreden ölümü
1. sınıf öğrencisi Elanur'un kahreden ölümü