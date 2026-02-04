Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Ocak’ta zirve yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE ocak ayında aylık yüzde 2,88 arttı. Bu oran, 2025 Şubat’tan bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE yüzde 2,5; enerji, gıda ve içecekler ile altın hariç TÜFE yüzde 2,45 yükseldi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, genel TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,88 oranında artış gösterdi.

Bu oran, 2025 Şubat’tan itibaren son 12 aylık dönemde kaydedilen en yüksek aylık artış olarak dikkat çekti. Önceki en yüksek oran Eylül 2025’te yüzde 2,66 olarak ölçülmüştü. Böylece 2026 yılı, çekirdek enflasyon açısından güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE” aylık bazda yüzde 2,5 oranında yükselirken; “Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE” yüzde 2,45 oranında artış kaydetti.

Alt kalemler bazında incelendiğinde, ocak ayında enerji kaleminde yüzde 2,29, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,13, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,26 ve hizmet grubunda ise yüzde 2,67’lik artış izlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocak ayı değişim oranları şu şekilde sıralandı:

Gösterge

Aylık Değişim (%)

Genel TÜFE

2,88

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE

2,50

Enerji, gıda, alkollü/alkolsüz içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE

2,45

Enerji

2,29

Gıda ve alkolsüz içecekler

4,13

Enerji ve gıda dışı mallar

2,26

Hizmet