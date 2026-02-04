THY uçağı acil iniş yaptı

BIST 13.923
THY'nin Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağının, kalkış sonrası sağ motorundaki teknik arıza uyarısı nedeniyle Kalküta Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Nepal'in başkenti Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağının, kalkış sonrası sağ motorundaki teknik arıza uyarısı nedeniyle Hindistan'ın Kalküta Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kalküta Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır." ifadesini kullandı.

Üstün, yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını belirtti.

