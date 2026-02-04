BIST 13.923
DOLAR 43,51
EURO 51,42
ALTIN 7.055,78
HABER /  GÜNCEL

THY uçağı motorundaki arıza uyarısı nedeniyle Kalküta'ya yönlendirildi

THY uçağı motorundaki arıza uyarısı nedeniyle Kalküta'ya yönlendirildi

Türk Hava Yolları’nın Katmandu-İstanbul seferini yapan TK727 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, kalkış sonrası sağ motorla ilgili teknik arıza uyarısı nedeniyle Hindistan’ın Kalküta Havalimanı’na yönlendirildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçağın emniyetle iniş yaptığını ve yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Türk Hava Yolları’nın Katmandu-İstanbul seferini yapan Airbus A330 tipi TK727 sefer sayılı uçağı, kalkış sonrası sağ motorla ilgili teknik arıza uyarısı alınması üzerine Hindistan’ın Kalküta Havalimanı’na iniş yaptı.

Gelişmeyi, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün duyurdu. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Üstün, “TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kalküta Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

Üstün, yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını belirtti.

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Ocak’ta zirve yaptı
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Ocak’ta zirve yaptı
Libya komutanı ölmüştü! Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü: Son konuşmalar açıklandı
Libya komutanı ölmüştü! Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü: Son konuşmalar açıklandı
Nur Sürer'den Necdet Kökeş'in cenazinde büyük tepki! Duyarsızlığa isyan etti...
Nur Sürer'den Necdet Kökeş'in cenazinde büyük tepki! Duyarsızlığa isyan etti...
THY uçağı acil iniş yaptı
THY uçağı acil iniş yaptı
Galatasaray, Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi! İşte ödenecek bonservis
Galatasaray, Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi! İşte ödenecek bonservis
Hamile eşini dizlerinden vurup kaçtı! İlk ifadesinde böyle söyledi
Hamile eşini dizlerinden vurup kaçtı! İlk ifadesinde böyle söyledi
Ramazan öncesinde İstanbul'da denetimler sıklaştı! Fahiş fiyat artışına izin verilmiyor
Ramazan öncesinde İstanbul'da denetimler sıklaştı! Fahiş fiyat artışına izin verilmiyor
1. sınıf öğrencisi Elanur'un kahreden ölümü
1. sınıf öğrencisi Elanur'un kahreden ölümü
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce'de yapılacak konutların kurası çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce'de yapılacak konutların kurası çekildi
Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın
Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı