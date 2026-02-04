THY uçağı motorundaki arıza uyarısı nedeniyle Kalküta'ya yönlendirildi

Türk Hava Yolları’nın Katmandu-İstanbul seferini yapan TK727 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, kalkış sonrası sağ motorla ilgili teknik arıza uyarısı nedeniyle Hindistan’ın Kalküta Havalimanı’na yönlendirildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçağın emniyetle iniş yaptığını ve yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını açıkladı.Abone ol
Türk Hava Yolları’nın Katmandu-İstanbul seferini yapan Airbus A330 tipi TK727 sefer sayılı uçağı, kalkış sonrası sağ motorla ilgili teknik arıza uyarısı alınması üzerine Hindistan’ın Kalküta Havalimanı’na iniş yaptı.
Gelişmeyi, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün duyurdu. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Üstün, “TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kalküta Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.” ifadelerini kullandı.
Üstün, yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını belirtti.