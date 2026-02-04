Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı! Her şeyin kanıtı! Hep çocuk eşyası....
Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin 3 milyon sayfayı aşan yeni belge paketini yayımlamasıyla birlikte, finansçının yıllar boyunca kurduğu ilişkiler, iletişim kayıtları ve çevrimiçi izleri yeniden mercek altına alındı.
3 MİLYONDAN FAZLA BELGENİN İÇİNDE YER ALDI!
ABD yönetiminin geç de olsa kamuoyuna sunduğu bu dev arşiv; binlerce video, yüz binlerce görüntü ve kapsamlı yazışmalarla birlikte, daha önce gizli kalan pek çok ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı.
Belgeler, Epstein’in temas kurduğu etkili isimlerden finansal hareketlerine kadar geniş bir yelpazede yeni tartışmalar başlatmış durumda.
İŞTE EPSTEIN'IN İNTERNETTEN SATIN ALDIĞI EŞYALAR!
ÇOCUKLAR İÇİN OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
BEBEKLER İÇİN BLOK OYUNCAĞI | 8 DOLAR (Çok sayıda)
