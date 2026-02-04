BIST 13.891
Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı! Her şeyin kanıtı! Hep çocuk eşyası....

Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin 3 milyon sayfayı aşan yeni belge paketini yayımlamasıyla birlikte, finansçının yıllar boyunca kurduğu ilişkiler, iletişim kayıtları ve çevrimiçi izleri yeniden mercek altına alındı.

Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı! Her şeyin kanıtı! Hep çocuk eşyası.... - Resim: 1

3 MİLYONDAN FAZLA BELGENİN İÇİNDE YER ALDI!

 

ABD yönetiminin geç de olsa kamuoyuna sunduğu bu dev arşiv; binlerce video, yüz binlerce görüntü ve kapsamlı yazışmalarla birlikte, daha önce gizli kalan pek çok ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı.

 

Belgeler, Epstein’in temas kurduğu etkili isimlerden finansal hareketlerine kadar geniş bir yelpazede yeni tartışmalar başlatmış durumda.

Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı! Her şeyin kanıtı! Hep çocuk eşyası.... - Resim: 2

İŞTE EPSTEIN'IN İNTERNETTEN SATIN ALDIĞI EŞYALAR!

Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı! Her şeyin kanıtı! Hep çocuk eşyası.... - Resim: 3

ÇOCUKLAR İÇİN OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ  

Epstein'in internetten satın aldığı eşyalar ortaya çıktı! Her şeyin kanıtı! Hep çocuk eşyası.... - Resim: 4

BEBEKLER İÇİN BLOK OYUNCAĞI  |  8 DOLAR  (Çok sayıda)

