Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grubunda konuşuyor! Canlı yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK parti grup toplantısında konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahip. Yeni yönetim sisteminde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır.

AK Parti milletvekili olmak meclise gelmek demek değil

Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli ve her hafta zaten salı, çarşamba, perşembe bölgesine gidecek ve bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle ve köylerine kadar gidip oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak ve ondan sonra da bize ulaşması gerekenleri ulaştıracak.

AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil. Ankara'daki çalışmaları takip edip ondan sonra bunu, kendi il ve ilçeleriyle sağlıklı şekilde koordine etmek. Genel başkan ve Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olmaya devam edeceğim. Gayretiniz ve fedakarlığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Trump ilişkilerimizi bozmak isteyenlerin mahiyetini bilmektedir

Geçen hafta Trump'ın daveti üzerine ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Heyetlerimizin katkılarıyla verimli toplantılar yaptık. Türkiye-ABD ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği sır değil. Amacımız bu süreci geride bırakmaktır. Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeler ABD ile Türkiye'nin yakın olması gerektiriyor. Aramızdaki sorunlar küçük pürüzlerden ibaret. Pürüzler suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören de Sayın Trump'tır.

F-35'te anlaşamazsak yeni arayışlara gireriz

S -400 konusunda çözüm yolları aranması konusunda Trump ile mutabık kaldık. Trump’a ülkemizin s-400 sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına tecavüz anlamına geleceğini söyledim. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik.

Azil sürecinin Başkan Trump’ı temkinli davranmaya yönelttiği açıktır. Suriye meselesi ABD ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi.

Elimizdeki DEAŞ'lılardan istihbarat elde ettik

ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen Bağdadi’nin eşi kardeşi ülkemiz tarafından yakalandı. Fırat Kalkanı harekatında 3 binin üzerinde DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Halen elimizde bine yakın DEAŞ’lı bulunuyor. Bunlardan çok ciddi istihbarat elde ettik.

Hem ABD’nin hem Rusya’nın vardığımız mutabakatlar çerçevesinde bölgeyi teröristlerden tamamen arındırmadığı açıktır.

Ferhat Abdi katildir ve bir teröristtir

Ne Mazlum Kobani’si ya böyle biri yok. Bu biliyorsunuz Ferhat Abdi… Bu adam ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir ve bir teröristtir. Harekat bölgesindeki saldırının müsebbibi PKK terör örgütüdür. Terör elebaşı Ferhat Abdi’yi Trump ve senatörlere görüntülü olarak anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi.

Biz Kürt kardeşlerimiz değil, terör örgütü olan PKK/YPG’ye karşıyız dedik. Sizin ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır dedik.

CHP terör örgütlerine terör örgütü diyemiyor

Mesele sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizi güneyden kuşatma gayretidir. Biz bu kuşatmayı bozduk. 150 civarında Suriye Milli Ordusu’ndan şehitlerimiz oldu. Ama ana muhalefetin başındaki zat Suriye Milli Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımlıyor. Ama bu CHP terör örgütlerine terör örgütü diyemiyor, niye ortaklar ya beraber yürüyorlar ya demez. Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim bunlara gereken cevabı 2023’te de 2024’te de verecek.

CHP genel başkanının yalancılığı, eksikliği, çarpıklığı, defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi, artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır.