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Çorum'da ava giden yaşlı adamdan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da ava giden yaşlı adamdan acı haber geldi

ÇORUM’un İskilip ilçesinde av yapmak için araziye giden şahıs ölü bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. (75) adlı şahıs domuz avlamak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ahmet Y.’yi merak eden yakınları konuyu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı yapılan Ahmet Y.’nin bulunması için bölgeye jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Cenaze otopsi için Çorum'a gönderilirken, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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