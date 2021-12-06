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Antalya'da sıcak havayı gören akın etti telefona sarıldı: Çok şaşırdım

Antalya'da sıcak havayı gören akın etti telefona sarıldı: Çok şaşırdım

Meteoroloji’nin gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunduğu Antalya’da, sabah saatlerindeki sağanak yağmurun ardından öğle saatlerinde açan güneş ve sıcak havayı görenler şaşkınlık yaşadı. Konyaaltı Sahiline gelen vatandaşlar ve turistler, Aralık ayının ilk haftasında denize girmenin keyfini çıkardı.

Antalya'da sıcak havayı gören akın etti telefona sarıldı: Çok şaşırdım

Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenen Antalya’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğlen saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı. 

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Antalya'da sıcak havayı gören akın etti telefona sarıldı: Çok şaşırdım

Kentte, hava sıcaklığı 20 derece, nem oranıysa yüzde 71’i bulurken, güneşli havayı görüp şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

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Antalya'da sıcak havayı gören akın etti telefona sarıldı: Çok şaşırdım

Yılın son ayında güneşin tadını çıkaran Antalyalılar, bol bol güneşlendi, bazı turistlerde denize girmenin tadını çıkardı. 

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Antalya'da sıcak havayı gören akın etti telefona sarıldı: Çok şaşırdım

Varyantlardaki seyir terasından manzarayı seyreden vatandaşlarsa bol bol fotoğraf çekindi.

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