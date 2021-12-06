BIST 1.928
DOLAR 13,79
EURO 15,57
ALTIN 787,73
HABER /  DÜNYA

Uber'e İngiltere'de veto

Uber'e İngiltere'de veto

İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in başkent Londra'daki faaliyet modelinin yasalara uygun olmadığına hükmetti.

Abone ol

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, özel kiralık araç operatörünün sürücü ve yolcu arasında "aracı" olarak hareket etmesinin yasa dışı olduğuna karar verildi.

Açıklamada, Uber ve benzeri kiralık araç acentelerinin doğrudan sürücüler ile sözleşme yapması gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararı; sadece Uber için değil, Londra'da faaliyet gösteren ve kiralık araç hizmeti veren tüm şirketler için bağlayıcı nitelikte olması açısından önem taşıyor.

İngiliz mahkemesi, Şubat 2021'de Uber'in, tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

Uber'in sadece Londra'da 45 bin, ülke genelinde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a bir şok daha! Mahkeme karar verdi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a bir şok daha! Mahkeme karar verdi
Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte Şehzade Mahmut ölümü
Alparslan'ın yeğeni Şehzade Mahmut'u kim oynuyor tarihte Şehzade Mahmut ölümü
Burdur'dan acı haber! Kalp krizi geçiren Alpay öğretmen kurtarılamadı
Burdur'dan acı haber! Kalp krizi geçiren Alpay öğretmen kurtarılamadı
İstanbul'daki koku sırrını koruyor Deprem korkusu sarmıştı
İstanbul'daki koku sırrını koruyor Deprem korkusu sarmıştı
Sultan Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir tarihteki yeri ve önemi
Sultan Alparslan'ın ablası Begim Sehver kimdir tarihteki yeri ve önemi
Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Darbeci Hafter seçimlerde aday olabilecek mı? Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı
Darbeci Hafter seçimlerde aday olabilecek mı? Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı
Montrö Bildirisi iddianamesi tamamlandı! 103 emekli amirale ceza istendi
Montrö Bildirisi iddianamesi tamamlandı! 103 emekli amirale ceza istendi
Katar Dışişleri Bakanı Es-Sani'den garip sözler! Çavuşoğlu'ndan gazeteciye tokat gibi cevap
Katar Dışişleri Bakanı Es-Sani'den garip sözler! Çavuşoğlu'ndan gazeteciye tokat gibi cevap