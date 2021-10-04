Çok ilginç bir anket daha! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana mı düştü?

Araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçları açıklarken, son anket Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nden geldi. 10-22 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete göre AK Parti ile CHP arasındaki fark kapandı... Erdoğan ise açık ara rakipsiz görünüyor...

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Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete göre AK Parti yüzde 32'lerde kalırken CHP ile arasındaki puan farkı 1'e inmiş gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde...

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı.

“Bu Pazar Bir Genel Seçim Olursa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların yanıtları şu şekilde oldu: AK Parti yüzde 27.2, CHP yüzde 26, İYİ Parti yüzde 10.2, HDP yüzde 9.4, MHP yüzde 6.6, DEVA Partisi yüzde 1.6, Gelecek Partisi yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.7, kararsızlar yüzde 8.2, oy kulanmayacaklar, yüzde 7.7, diğer partiler de yüzde 1.6...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları...

'Oy Kullanmayacağım' ve 'Kararsızım' cevapları oransal olarak dağıtılınca AK Parti yüzde 32,3’ü, CHP yüzde 30.9’u, İYİ Parti yüzde 12.1’i, HDP yüzde 11.3’ü, MHP yüzde 7,8’i, DEVA Partisi yüzde 1,8’i Gelecek Partisi yüzde 1,1’i Saadet Partisi ise yüzde 0,8’i buldu.

Ankette, “Bu Pazar Bir Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Olursa Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu: 33,8’i “Recep Tayyip Erdoğan”, yüzde 14’ü “Partimin Gösterdiği Aday Kimse Ona Oy Veririm”, yüzde 13,3’ü “Kemal Kılıçdaroğlu”, yüzde 8,1’i “Kararsızım”, yüzde 7,7’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 5,9’u “Selahattin Demirtaş”, yüzde 5,3’ü “Ekrem İmamoğlu”, yüzde 4,8’i “Meral Akşener”, yüzde 4,1’i “Mansur Yavaş”...

Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomik kriz ve işsizlik

Katılımcılara “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Buna göre katılımcıların; yüzde 60,1’i “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 8,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 8,1’i “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 7,6’sı “Kürt Sorunu”, yüzde 7,4’ü “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 5,1’i “Eğitim Sistemi”, yüzde 3,2’si ise “Dış Politika” şeklinde yanıt verdi.