CHP'den istifa eden Özarslan'dan dikkat çeken hamle! Tek tek paylaştı

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılığa ek beyanda bulundu. Özarslan istifa sürecinin perde arkasını aktardı.

Özarslan'ın avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, kamuoyunda dile getirilen iddiaların aksine, istifa kararının Özgür Özel’in hakaret ve tehdit içerikli mesajlarından sonra alındığı açık şekilde belirtildi.

Mesut Özarslan, "istifa küfürden önceydi" iddialarına savcılığa sunduğu ek beyanla yanıt verdi. Dilekçede, istifaya giden sürecin, Özgür Özel'e atfedilen hakaret ve tehdit içerikli eylemlerin ardından şekillendiği vurgulandı.

BAKAN KURUM İLE GÖRÜŞME CHP YÖNETİMİNİ RAHATSIZ ETTİ

CHP'den istifasının ardından Özgür Özel hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlamalarıyla savcılığa başvuran Mesut Özarslan, bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında yer alan yorumlar nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek ek beyan verdi.

Savcılığa sunulan dilekçede, Özarslan'ın kamu görevi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti üst yönetimi tarafından siyasi bir sorun olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bu değerlendirmelerin ardından Özarslan'a yönelik yoğun ve ısrarlı iletişim girişimlerinin başladığı, devamında ise soruşturma konusu hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma niteliğindeki eylemlerin meydana geldiği kaydedildi.

EK BEYANDA SAAT SAAT KRONOLOJİ

Ek beyanda, Özgür Özel'e isnat edilen eylemler şu kronolojiyle sıralandı:

07 Şubat 2026 saat 23.57'den itibaren: 6 adet ısrarlı cevapsız arama

07 Şubat 2026 saat 23.59 – 08 Şubat 2026 saat 00.11: Hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma içerikli mesajlar

08 Şubat 2026 saat 00.12: Görüntülü arama

Dilekçede, bu eylemler sonucunda Mesut Özarslan’ın iç huzurunun bozulduğu, kamu görevlisi sıfatıyla kişilik haklarının zedelendiği ve söz konusu eylemlerin devam edebileceği yönünde ciddi bir kaygı oluştuğu ifade edildi.

"İSTİFA KARARI BU SÜREÇTEN SONRA ALINDI"

Ek beyanda, yaşanan hakaret ve tehdit içerikli eylemlerin ardından, kamu görevinin tarafsız ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesi amacıyla Mesut Özarslan'ın Anayasal hakkı olan siyasi tercih hakkını kullanarak CHP üyeliğinden istifa etme kararı aldığı vurgulandı.

Dilekçeye göre Özarslan:

* 08 Şubat 2026 saat 18.21’de X hesabından CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu

* 08 Şubat 2026 saat 18.22'de e-Devlet üzerinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti üyelik ekranından CHP üyeliğini sonlandırdı

Ek beyan dilekçesinde, böylelikle istifa kararının, kamuoyunda iddia edildiği gibi istifadan sonra edilen küfürler nedeniyle değil; küfür ve tehdit içerikli eylemlerin ardından alındığı açıkça ortaya konuldu.