Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı

Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çekilmiş yeni fotoğrafı paylaşıldı.

Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Fotoğrafta, Demirtaş'ın moralinin yüksek ve formda olduğu dikkat çekti. Demirtaş'ın sakallarının uzadığı ve beyazladığı görüldü.

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında Demirtaş'ın "Kobani davasındaki tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdüğüne" hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı ise bu karara 8 Ekim'de, sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti. AİHM Paneli, yapılan bu itirazı değerlendirdikten sonra reddine karar vermişti.

